Calciomercato Napoli, Politano resta! Rinnovo per tre stagioni

Il Napoli e Matteo Politano ancora insieme. Secondo quanto riportato da Sky Sport è ormai a un passo la firma tra le parti per il rinnovo di contratto dell'esterno azzurro, arrivato a Napoli nel gennaio del 2020 e diventato uno dei punti di riferimento della tifoseria e di Walter Mazzarri anche durante questa stagione complicata.

Politano aveva sul tavolo una importante offerta economica dall'Arabia Saudita con il contratto in scadenza tra un anno, ma non ci saranno ulteriori indugi: tre anni e mezzo ancora di contratto per il calciatore azzurro che è pronto a firmare praticamente a vita con il club di De Laurentiis. Le parti stanno ormai solo preparando i documenti da firmare magari a cavallo della Supercoppa Italiana che il Napoli giocherà dalla prossima settimana a Riad.