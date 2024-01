Testa, cuore e gambe. Walter Mazzarri sta approfittando del ritiro forzato di Pozzuoli per trasmettere fiducia alla squadra reduce dal ko di Torino ed al tempo stesso per inculcare alcune soluzioni tattiche da adottare in questa seconda parte del campionato. Il Napoli comunque non deroga dal suo spartito tattico, almeno per il momento, ma lavora anche ad alcune variazioni sul tema. Anche sabato prossimo contro la Salernitana gli azzurri giocheranno con il solito canovaccio (4-3-3), ma si allenano pure a cambiare pelle. Un po' come fatto - o almeno come si è provato a fare per pochi minuti - domenica scorsa a Torino contro i granata di Juric. Ieri mattina, la squadra si è allenata a Castel Volturno, sotto lo sguardo vigile dello staff tecnico e del responsabile dello scouting, Maurizio Micheli.

Buone notizie sul fronte infermeria: dopo il recupero di Juan Jesus anche Gianluca Gaetano ha ripreso a lavorare regolarmente con il gruppo. I due erano reduci da alcune noie fisiche registrate a Torino. Prosegue nel protocollo di lavoro differenziato Olivera, reduce dal brutto infortunio al ginocchio patito nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Il mancino potrebbe addirittura strappare una convocazione sabato per il derby, ma l'impressione è che si preferisca non anticipare i tempi. Olivera farà parte della spedizione azzurra a Riad per la Supercoppa italiana ed ha messo nel mirino la trasferta dell'Olimpico conrtro la Lazio in programma a fine mese.