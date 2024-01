Cannavaro al Napoli? «Sarebbe anche ora ma decide De Laurentiis»

«Io al Napoli? Sarebbe anche ora», dice Fabio Cannavaro, l'ex difensore napoletano che si è raccontato a Tuttosport parlando anche del club azzurro. Quando Garcia è stato esonerato, il nome di Cannavaro era sembrato fortemente in lizza per la successione sulla panchina azzurra.

«Io sono pronto. Ma a decidere è il presidente e, onestamente, non mi sono arrivati messaggi in tal senso. L’unico contatto reale, concreto, è stato con i turchi del Besiktas. Poi hanno scelto Fernando Santos. Al Napoli la situazione è molto difficile: il dopo Spalletti, tecnico straordinariamente meticoloso, non ha funzionato. E sono pesate anche le ulteriori partenze di Kim e Giuntoli. Ventidue punti in meno rispetto a un anno fa sono un’enormità», le parole di Cannavaro.