L'asse con l'Udinese, 40 milioni di euro per un doppio colpo e la bandiera a scacchi che finalmente dovrebbe sventolare in casa Napoli. I colori sonno anche azzeccati, con buona pace della Juve che pure sta provando a fare da terza incomoda su uno degli obiettivi del club azzurro. De Laurentiis è pronto a consegnare due rinforzi alla corte di Mazzarri. Lazar Samardzic e Nehuén Perez sono sempre più vicini al Napoli. Entrambi sono di proprietà del club friulano, ma le due trattative viaggiano su binari paralleli. L'operazione più delicata è quella relativa a Samardzic. Il giovane e talentuoso centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, era da tempo in parola con De Laurentiis, ma proprio quando tutto sembrava fatto si è registrata una frenata. Il presunto interesse del Brighton di De Zerbi, infatti, avrebbe fatto temporeggiare il ragazzo che già l'estate scorsa era stato capace di un clamoroso dietrofront con l'Inter dopo avere svolto addirittura le visite mediche con il club nerazzurro. Più che le sirene della Premier però - a quanto pare Samardzic non sarebbe una priorità per De Zerbi - sembra si siano registrate alcune operazioni di «cesello» in modo da innescare un'asta per l'ingaggio del calciatore. Il tutto con la Juventus spettatrice più che interessata. A quanto pare, però, il Napoli - che ha già raggiunto l'accordo con l'Udinese per il cartellino di Lazar - alla fine dovrebbe spuntarla. Pronto un quadriennale (da 1,8 milioni a salire) con opzione per il quinto anno per il 21enne giocatore che può giocare in più zone del campo dalla cintola in su. In dirittura d'arrivo anche la trattativa per il 23enne difensore argentino, Nehuen Perez. Sondato pure il più esperto connazionale Martinez Quarta (27 anni, contratto in scadenza a giugno prossimo...) della Fiorentina.

APPROFONDIMENTI L'agente di Dragusin: «Pressing degli azzurri, ma voleva il Tottenham» Nehuen Perez apre al trasferimento Cannavaro al Napoli? «Sarebbe anche ora ma decide De Laurentiis»

Sempre dal club viola, il Napoli sta facendo un pensierino anche per Antonin Barak, 29enne trequartista della Repubblica Ceca che il diesse Meluso ha avuto ai tempi del Lecce. Nei radar azzurri c'è pure Lassana Coulibaly della Salernitana ma questa sarebbe un'operazione di contorno, considerando che il centrocampista è impegnato con il Mali in Coppa d'Africa. De Laurentiis è ancora in Spagna ed intanto sonda anche il mercato estero. Occhi puntati per il prestito del 26enne centrocampista tedesco Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach (tre reti in 13 presenze in Bundesliga) che piace anche alla Lazio. In attacco, invece, resta sempre viva la pista per l'esterno offensivo belga, Cyril Ngonge di proprietà del Verona.