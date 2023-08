Champions, come cambia nel 2024-2025

La Champions League 2023-2024 sarà l'ultima con il vecchio format: la finale che si giocherà a Wembley sarà l'ultima dell'edizione che volta 80 squadre da 54 delle 55 associazioni membre dell'Uefa.

A partire dal 2024-2025 il torneo presenterà delle novità e sarà decisamente diverso: il numero delle partecipanti alla fase finale aumenterà da 32 squadre a 36: addio ai gironi, ci sarà un gruppo unico, con più partite e più possibilità di incroci ad alto livello.

Le 36 squadre partecipanti saranno divise in quattro fasce durante il sorteggio: ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria. Non ci sarà andata e ritorno: sono previste 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta e la classifica: sarà "collettiva" e cambia il percorso per raggiungere gli ottavi di finale.

Alla fine della prima fase soltanto le prime otto saranno qualificate agli ottavi di finale. Dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno e le 8 vincenti raggiungeranno le altre disegnando la fase a eliminazione diretta.