L'orgoglio del calcio italiano. Ma sì, l'Italia c'è. Da tutta Europa si levano ora i peana a celebrare il rinascimento azzurro che passa per il ritorno tre le big di Milan, Inter e Napoli che approdano ai quarti ma soprattutto per i quattro tecnici made il Bel Paese che conquistano la top 8 della Champions League. Eccoli lì: Pioli, Inzaghi, Spalletti e Ancelotti. La rivincita contro tutti e una spericolata inversione a U a chi considerava la scuola made in Italy ormai al tramonto. Macché: re Carlo è sempre lì, è lui il detentore della coppa dalle grandi orecchie, conquistata con il Real Madrid dopo aver fatto a fette tutte le avversarie e conquistato anche la coppa del mondo per club. Arranca dietro al Barcellona in Liga, ma appena Benzema sente la musichetta della Champions si infiamma.

APPROFONDIMENTI Champions League, il sorteggio: Real, City e Bayern da evitare «Ecco quante probabilità di vittoria ha il Napoli» Azzurri primi tra le italiane anche per i bookie

Eravamo quattro amici al bar. Ma almeno, l'Italia s'è desta, e il tecnico del Napoli è tra i primi a indossare l'elmo: «È un appuntamento storico quello che abbiamo conquistato», dice Lucianone da Certaldo che con il suo gioco all'olandese, o alla napoletana, ha stregato l'Europa dopo aver stracciato la concorrenza in Italia. Poi ci sono Pioli e Inzaghi che approdano ai quarti nel rispetto del canone all'antica del catenaccio e del contropiede. Che male c'è? Due 0-0 nelle gare di ritorno, capitalizzando i rispettivi 1-0 a San Siro. Porto e Tottenham sono stati messi in riga così, segnando un golletto e non prendendone neppure uno. Non certo come ha fatto Spalletti: prima ha dato lezione all'Eintracht a casa sua (e il catenaccio lo hanno fatto i tedeschi) e poi gli ha rifilato altri tre gol al Maradona. Senza fare calcoli. E poi c'è lui, l'eterno Ancelotti. Quello che dopo aver spazzato via il Liverpool (da 0-2 a 5-2 ad Anfield) ha spiegato le regole del calcio, alla faccia del tiki-taka, di Lobotka, della tattica di Lucianone e così via: «Nel calcio serve un attaccante che segna, un portiere che para e dei centrocampisti che corrono». A Klopp, eliminato, sarà venuto il magone. Eppure i magnifici quattro rivalutano il nostro calcio dopo tante considerazioni: evidentemente non è così depresso. Siamo rientrati nel gotha europeo, anche con l'approdo dei tre club di serie A (alla faccia dei ricchi della Premier). Ancelotti ha vinto la Champions nel 2022 e quindi non si sa fino a che punto si possa parlare di rivincita, ma di certo è la prova che gli allenatori italiani hanno dei valori: prima di tutto, la cultura del risultato. Tranne, forse, proprio Spalletti che nel dna del Napoli ha immesso il gioco a tutti i costi, al di là della vittoria. Lucianone conquista i quarti con 26 gol fatti, sette vittorie su 8 gare. Nessuno come il Napoli. Sventoliamo il tricolore, dunque, per questo scacco alla Champions.

Non proprio quattro amici al bar, Pioli, Inzaghi, Ancelotti e Spalletti. Un record averne così tanti. Ancelotti è il decano della competizione. Vincitore di quattro Champions League da allenatore, per lui si tratta della tredicesima volta ai quarti di finale del torneo: è il suo territorio di caccia, ci sguazza come un bambino in una pozzanghera. Che volete che emozioni possa provare oggi in attesa dell'avversario? Spalletti ci torna dopo 15 anni: era alla guida della Roma che eliminò il Real Madrid agli ottavi, perdendo poi con il Manchester United. Ed è un esordio, invece, per Inzaghi che aveva raggiunto questo traguardo da calciatore con la Lazio, nella stagione 1999-2000. I biancocelesti, allora guidati da Eriksson, vennero eliminati dal Valencia. E da tecnico è un debutto anche per Stefano Pioli che ha centrato l'obiettivo al terzo tentativo dopo l'eliminazione lo scorso anno nella fase a gironi e, nel 2015-2016, ai preliminari alla guida della Lazio. Da calciatore, Pioli ha giocato i quarti nella stagione 1984-1985 con la Juventus (si chiamava ancora Coppa Campioni), disputando 45 minuti del match di ritorno con lo Sparta Praga. Per arrivare fino in fondo ce ne vuole: però, eccoli lì. Una finale tra tecnici italiani? Bisogna aspettare e sperare nei sorteggi. Di certo, l'Italia s'è desta. Non è male. Dopo che per tre anni ha vinto la scuola tedesca con Jurgen Klopp, Hansi Flick e Thomas Tuchel. Poi l'irruzione del re di coppe. Ora i magnifici quattro ci provano.