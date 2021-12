Coppa d'Africa, Koulibaly ancora ko: «Può saltare due partite»

È stato inserito nelle scorse ore nella lista dei convocati per partecipare alla prossima Coppa d'Africa, ma Kalidou Koulibaly non è ancora recuperato. Come spiegato dal Ct senegalese Aliou Cissé alla presentazione della squadra che sarà in Cameruna. gennaio per il torneo, il difensore del Napoli si porta ancora dietro problemi fisici che non sono stati risolti.

Proprio per questo motivo, Koulibaly potrebbe saltare la prima o addirittura le prime due partite del girone che vedranno impegnato il Senegal contro Zimbabwe (10 gennaio) e Guinea (14 gennaio), magari rientrando per la sfida forse decisiva al Malawi del 18 gennaio. Cissé non vuole rischiarlo e magari provocare una ricaduta dell'infortunio muscolare che tiene Koulibaly fuori da un mese, dopo l'infortunio avuto con il Napoli nel match contro il Sassuolo.