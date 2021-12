Napoli, Mertens no stop a Natale: il belga si allena in vacanza

È Natale ma non è tempo per fermarsi. Almeno non per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli, in vacanza con la moglie Kat, non perde tempo e tra un po' di relax e l'altro si allena per quando bisognerà tornare in campo. È proprio Kat a immortalarlo in palestra tra tapis roulant, squat e allenamenti per non perdere la condizione fisica ritrovata in ritardo quest'anno. Dopo l'operazione alla spalla della scorsa estate, infatti, il belga è tornato con continuità solo dopo l'infortunio di Osimhen collezionando fin qui 6 gol in 18 presenze.

