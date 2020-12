Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del suo assistito. «Il Cagliari è in constante crescita ed è una realtà importante. Vogliono creare qualcosa di importante che prima o poi verrà fuori. Alessio è uno dei due portieri più forti che ci stanno in circolazione, lo dice il campo» ha detto l'agente.

«A Napoli non so se vorranno fare qualcosa per Cragno in futuro, prima devono fare chiarezza su chi è il titolare» ha continuato l'agente commentando l'alternanza di questi mesi tra Meret e Ospina in porta. «In passato non mi ricordo ci siano stati avvicinamenti. Cragno ora è un portiere top, lo sta dimostrando con i fatti sul campo e ha ancora ampi margini di miglioramento. È un portiere già pronto per sostenere pressioni importanti».

