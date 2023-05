De Laurentiis-Spalletti, c'è la cena per il rinnovo a Napoli

L’opzione era già stata esercitata ma ora c’è da discutere del futuro. Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, una sera a cena lontano da tutto e tutti, affacciati sul mare di quella Napoli che ha fatto innamorare entrambi in questi anni.

Il patron azzurro è rientrato da Roma alle 19 per fare tappa al Britannique incontrare a cena il suo allenatore, il toscano è andato via da Castel Volturno per incontrarlo al centro di Napoli e discutere di quello che sarà il Napoli di domani, con uno scudetto da difendere e un altro magari da sognare.

Con Giuntoli che sembra ormai pronto a salutare per abbracciare il progetto Juventus, quello tra De Laurentiis e Spalletti è il binomio da cui ripartire: c’è da pensare al mercato - Osimhen va via? Kim è già allo United? Chi arriverà eventualmente al loro posto? - ma anche a come programmare una stagione che vedrà gli azzurri protagonisti e a quel contratto che lega oggi il toscano al club. L’opzione ha allungato l’accordo fino al 2024, ma non è escluso che si possa andare oltre.

«Bisogna ripetere, ripetere, vincere, vincere» ha detto domenica sera De Laurentiis ai suoi. E come pensare a un ciclo senza il miglior allenatore d’Italia?