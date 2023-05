Napoli, senti Gollini: «Voglio restare in azzurro»

«Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende da me. Mi farebbe estremamente piacere restare in azzurro, è il mio più grande desiderio» parole di Pierluigi Gollini, portiere del Napoli che ha raccontato il momento azzurro e la grande cavalcata verso lo scudetto.

«Col Mondiale a metà stagione poteva succedere di tutto, ma avevamo un gran vantaggio già al termine del girone d'andata. Ciononostante abbiamo fatto un girone di ritorno bellissimo».

«Spalletti è un grande, ho stima di lui. Fa parte di quella cerchia di allenatori che sa sia motivare che allenare. Poi lo staff è super preparato e non è un caso che abbiano fatto tutti benissimo quest'anno» ha continuato a Radio Kiss Kiss «Essere campione d'Italia? Me lo sono sognato chissà quante volte da bambino. Ora che lo sto vivendo cerco di godermi ogni giorno, ma so che questo successo resterà per sempre impresso nella memoria».