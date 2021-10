Napoli, le lezioni e i campioni del Maestro De Lella

In questo Napoli non si riconosceva più. Lui che aveva coltivato i talenti di Napoli e della Campania non riusciva a capire perché il settore giovanile non fosse una delle priorità del club azzurro. Riccardo De Lella ci ha lasciati di domenica, non poteva esserci altro giorno per chi aveva vissuto una vita sui campi di calcio, orgoglioso dei suo lavoro e dei suoi ragazzi, non solo delle sue vittorie.

De Lella aveva costruito quella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati