Demme, Montella insiste ma il Napoli non vuole pagarne l'ingaggio

Non si ferma il corteggiamento di Vincenzo Montella a Diego Demme, centrocampista del Napoli con la valigia pronta ma anche in attesa della giusta offerta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, al momento l'affare con il club turco è in stand-by a causa delle modalità del trasferimento che non convincerebbero il club di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, infatti, lascerebbe anche andare il centrocampista italo-tedesco con un prestito, ma un prestito oneroso per i turchi, mentre l'Adana Demirspor vorrebbe il calciatore in prestito gratuito e il pagamento dell'ingaggio da parte degli azzurri. Demme avrebbe anche dato l'ok al trasferimento ma le parti dovranno trovare un accordo per i prossimi sei mesi.