Derby azzurro all'Europeo: Zielinski e Fabian, sfida decisiva

Quello di domani è il giorno della verità. Quanto meno per la Polonia di Zielinski che contro la Spagna si trova già davnati a una partita da dentro o fuori. Siamo appena alla seconda giornata del giorne dell'Europeo, ma dopo il ko all'esordio contro la Slovacchia, i polacchi non possono più fallire. Zielinski - che nella prima gara è apparso un po' in ombra - è chiamato alla prova della verità: insieme al bomber Lewandowksi dovrà aiutare la sua nazionale ad uscire da una situazione che si è ulteriormente complicata dopo la vittoria di ieri della Svezia contro la Slovacchia.

Come se non bastasse, poi, l'avversario di turno non è esattamente dei più abbordabili. La Spagna, infatti, vuole cancellare in fretta il pareggio senza reti dell'esordio contro la Svezia e domani ha tutte le intenzioni di mettere la freccia e tornare in testa al girone agganciado gli svedesi a 4 punti. Per riuscirci, il ct Luis Enrique potrbbe anche dare spazio a Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli ha giocato solo qualche spicciolo della gara inaugurale e adesso vuole prendere in mano il centrocampo delle Furie Rosse per dimostrare il suo valore anche con la maglia della nazionale. Ecco perché sarà un vero e proprio derby tra lui e il compagno in azzurro Zielinski: amici con il Napoli, rivali per un giorno con le rispettive nazionali.