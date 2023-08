Di Loerenzo festeggia oggi 30 anni: il capitano azzurrro è pronto a vivere un'altra stagione importante in maglia azzurra, dopo l'ultima chiusa con la vittoria storica dello scudetto, atteso a Napoli da 33 anni.

Il terzino è una bandiera del Napoli, fresco di rinnovo fino al 2028, si è praticamente legato a vita con il club azzurro. Di Lorenzo rappresenta una sicurezza, una garanzia assoluta sotto tutti gli aspetti e da tutti i punti di vista. Una straordinaria continuità di rendimento, il terzino ha mantenuto sempre prestazioni di alto livello, confermandosi e migliorandosi partita dopo partita: negli anni di Spalletti ha raggiunto il top, soprattutto nell'ultimo campionato.

Di Lorenzo è uno dei più forti nel suo ruolo a livello europeo, difende benissimo e attacca allo stesso tempo con efficacia: gli inserimenti in zona offensiva sono diventati sempre più una specialità, la sua capacità di tagliare dall'esterno verso il centro e di colpire con conclusioni vincenti è diventata sempre più una caratteristica del suo repertorio. Il terzino azzurro nell'ultima stagione ha segnato gol importanti in Champions League e in campionato.