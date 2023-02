Di Lorenzo ha segnato il gol più bello della Champions

Un gol che è anche una perla: Giovanni Di Lorenzo si assicura il premio di miglior gol della settimana di Champions League, il terzino azzurro - con l'assist confezionato da Kvaratskhelia di tacco - può sorridere per una marcatura che resterà a lungo dunque negli annali della competizione. Non è il primo gol del terzino azzurro quest'anno: Di Lorenzo era già andato in rete durante il girone di qualificazione con un gol di testa contro l'Ajax in Olanda.