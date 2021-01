«Volevamo portare a casa un trofeo, ci dispiace non averlo fatto ma dobbiamo guardare già a quello che verrà». Giovanni Di Lorenzo sprona i suoi a pochi giorni dalla sconfitta di Reggio Emilia contro la Juventus: «Sicuramente il giorno dopo la Supercoppa non è stato bello, ma ora pensiamo al Verona. Ci manca cattiveria con le big? Non sono d’accordo, abbiamo dimostrato di esserci anche se sicuramente dobbiamo trovare continuità».

«Facciamo delle partite importanti, altre meno buone, ma fin qui abbiamo fatto una buona stagione. Siamo lì e ce la dobbiamo giocare fino alla fine» ha detto il terzino del Napoli a Sky Sport. «Lozano? Si vede da quando è arrivato che ha qualità, ma quest’anno ha trovato continuità e fiducia nei propri mezzi. Vogliamo fare qualcosa di importante, siamo ancora in corsa su tre fronti quindi non ci poniamo limiti. Ragioneremo partita per partita per poter portare a casa sempre una vittoria».

