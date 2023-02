Di Lorenzo punta lo Spezia: «Ricordiamoci dell'andata»

Giovanni Di Lorenzo si confessa ai microfoni della Lega Serie A: «Sono cresciuto tanto a Napoli, come calciatore e come persona: sono stato molto fortunato ad avere grandi allenatori come Ancelotti, Gattuso e Spalletti e grandi compagni di squadra. Da tutti ho appreso tante cose che mi hanno fatto crescere, sia dentro che fuori dal campo. In questi due anni siamo cresciuti molto nella gestione della partita, del pallone e dell’atteggiamento. A questo aggiungiamo un po’ di spensieratezza e l’entusiasmo che si è creato dopo gli ultimi risultati. Siamo contenti e dobbiamo continuare così».

L'obiettivo oggi è chiaro a tutti: «Sarei falso a dire che non abbiamo una grandissima opportunità quest’anno, ma manca tantissimo e non dobbiamo mollare di un centimetro. Dobbiamo stare concentrati solo sul lavoro che è la cosa che ci ha permesso di essere primi in classifica a questo punto del campionato». Ora testa allo Spezia: «Loro stanno facendo bene: ci ricordiamo ancora la partita dell’andata, fu molto difficile per noi e siamo riusciti a segnare solo alla fine».