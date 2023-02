Ostigard, l'agente: «Ha convinto il Napoli, vuole restare a lungo»

«Quando era al Genoa sono spuntati tanti club super convinti di prendere il ragazzo. L’ha spuntata il Napoli che ha dimostrato sempre molta convinzione nel voler comprare il giocatore e noi abbiamo tenuto fede alla parola data». Queste le parole di Luca Ariatti, nell'entourage di Leo Ostigard: «Lui sta vivendo l’esperienza alla grande, sa di essere in un grande club. Mi parla della qualità che c’è durante la settimana. La nostra idea è quella di stare a Napoli a lungo, sente la fiducia di tutti e le cose stanno andando molto bene».

«Tutte le rose hanno delle gerarchie, ma non c’è una grandissima differenza tra chi gioca sempre e chi un po’ meno» ha aggiunto a Radio Crc in considerazione dello spazio avuto dal norvegese fin qui. «È normale che una società tenga in grande considerazione quei giocatori che sulla carta giocano un po’ meno. Io penso che nel Napoli tutti faranno tante partite. Il premio per la vittoria della Champions? Penso che sia il premio che ogni presidente sogna di poter pagare, sognare non costa nulla e il Napoli sta giocando un grande calcio».