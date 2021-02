Il Napoli aspetta il rientro di Dries Mertens: dopo venti giorni in Belgio, per recuperare dall'infortunio alla caviglia sinistra procurato a dicembre contro l'Inter, l'attaccante azzurro rientra in città e riabbraccia il gruppo, ancora scosso per la doppia sconfitta arrivata tra Granada e Bergamo.

In attesa di capire quando Dries Mertens sarà pronto per tornare in campo, a fotografare il rientro a Napoli ci ha pensato la moglie Kat, che era con lui in Belgio nelle ultime settimane: «Buongiorno» ha scritto su un video pubblicato dai propri account social che riprende tutto il Golfo napoletano.

Ultimo aggiornamento: 12:22

