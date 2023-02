Eintracht-Napoli, Di Lorenzo in conferenza stampa a Francoforte: «Siamo pronti, in Champions non esistono favoriti»

«Non credo ci sia una favorita da ora in poi: affronteremo una squadra forte, che gioca a un livello alto di ritmo e intensità e sta facendo un’ottima stagione. Ci siamo preparati al meglio e dipenderà tutto da noi». Giovanni Di Lorenzo indica la strada al suo Napoli, dopo le ottime cose in campionato ora gli azzurri si aspettano di fare strada anche in Europa: «Il nostro lavoro parte da lontano, l’anno scorso abbiamo fatto una buona stagione e solo alla fine abbiamo sbagliato qualcosa. Se siamo qui oggi è merito di tutto il lavoro fatto, anche dei miei ex compagni che sono andati via. Ogni volta che andiamo in campo proviamo a fare il nostro gioco, quello con la nostra qualità. In Europa è più complicato ma abbiamo voglia di confrontarci con loro per dimostrare di poter essere forti anche in Champions».

«La Champions è una competizione difficile, sappiamo che in Europa le partite sono intense e il livello è alto. Ci siamo preparati al meglio. Abbiamo lavorato su ogni aspetto degli avversari, anche sui calci piazzati che sono un fattore importante», ha continuato in conferenza Di Lorenzo. «Non c’è timore per domani: in campionato stiamo facendo bene ma la Champions è un’altra cosa e domani avremo un test importante per tutti. Il Napoli non è mai andato ai Quarti, siamo consapevoli dell’importanza della partita».