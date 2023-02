Eintracht-Napoli ottavi di Champions League: ecco quanto vale il passaggio del turno

Oltre 66 milioni di euro: questa la cifra già incassata dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, eccellente in campionato e lanciato verso l'occasione unica dello scudetto ma anche spettacolare in Champions League nei primi mesi della competizione. Tra le vittorie ottenute, la qualificazione agli ottavi del torneo e i bonus già conquistati, le casse del club si sono riempite a dovere da settembre a novembre, facendo sorridere la gestione economica.

Ma ora viene il bello: se il passaggio del turno dal girone agli ottavi è valso infatti quasi 10 milioni di euro, ancor più importante sarebbe mettere i piedi ai quarti. Una eventuale qualificazione della squadra di Luciano Spalletti - mai arrivati ai quarti della Champions nella storia azzurra - significherebbe infatti ulteriori 10,5 milioni di euro per le casse societarie.

Senza considerare poi i bonus in arrivo dalla Uefa tra market pool (la seconda parte dell'anno) e quelli per la vittoria. Una vera e propria gallina dalle uova d'oro la Champions League, oltre a un'occasione irripetibile per Osimhen e compagni.