Napoli squadra più in forma della Champions: azzurri davanti al Dortmund

Come stanno le squadre europee? A svelarlo è l'ultimo studio Transfermarkt che ha analizzato le ultime dieci gare dei club europei più importanti. Il Napoli di Luciano Spalletti è la squadra migliore tra quelle che giocano ancora la Champions League: 27 punti nelle ultime dieci uscite con 24 gol segnati e solo 5 subiti. Ruolino migliore lo ha solo il Barcellona - che però è in Europa League - con 28 punti conquistati nello stesso periodo di tempo. Sul podio anche il Marsiglia, poi Borussia Dortmund e Lipsia, lì dove solo le due tedesche sono in Champions.

Meno bene l'Eintracht, al 27esimo posto della classifica con 18 punti conquistati.