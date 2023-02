Un grande Napoli, che si conferma super anche in Europa contro l'Eintracht Francoforte: «Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti!», il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che ha seguito il Napoli nella trasferta tedesca e ha assistito al match in tribuna al Deutsche Bank Park.

Imprendibile Hirving Lozano, una scheggia imprendibile sulla fascia destra, vola palla al piede, sfonda continuamente e crea tantissimi pericoli all'Eintracht Francoforte: colpisce il palo, regala l'assist per il primo gol a Osimhen, ne disegna un altro per Victor che segna ancora ma è in fuorigioco, un'altra palla d'oro la serve a Kvaratskhelia che non riesce a superare Trapp in uscita. Miglior calciatore del match per l'Uefa con questa motivazione: «Per tutta la partita è stato pericoloso, anche attraverso passaggi di prima efficaci o il superamento in velocità della difesa. In fase di non possesso, la sua velocità e aggressività sono state fondamentali».

Il messicano fa la differenza, l'uomo in più per il Napoli che crea la superiorità numerica in dribbling e mostra di essere in una condizione di forma atletica straordinaria. «Sì, penso che questa sia stata una delle mie migliori partite col Napoli. Devo lavorare tanto, tantissimo, e dobbiamo farlo tutti insieme per andare avanti in questa direzione», ha detto nel post gara il Chucky e aggiunge. «All'inizio era complicata, ma abbiamo giocato una buona partita facendo un grande lavoro di squadra contro una formazione chiusa», continua e tiene altissima l'attenzione per il ritorno: «I conti non li abbiamo ancora chiusi, ci sono 90 minuti ancora da giocare al Maradona e dobbiamo fare benissimo perchè affronteremo una squadra forte». E Lozano parla del cammino in Champions. «Che messaggio mandiamo? Non lo so, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e partita dopo partita. La verità è che c'è una squadra forte con buoni ragazzi buoni e ciò è positivo».

Positiva la prestazione di Piotr Zielinski per intensità, qualità e lavoro difensivo. «Abbiamo fatto il nostro gioco, l'Eintracht era dietro e ci lasciava spazio per entrare coi difensori. Se si liberava qualcosina poi c'erano praterie. Ma la prima mezzora non era semplice, poi siamo usciti fuori e abbiamo controllato tutto», soiega il polacco e sottolinea che il punteggio poteva essere più largo a favore del Napoli ma mostra grande ottimismo per la gara di ritorno in programma il 15 marzo al Maradona. «Potevamo fare altri gol e chiudere il discorso qualificazione, a Napoli sarà un'altra gara difficile ma faremo un'altra grande prestazione e passeremo il turno». Piotr è uno dei più esperti del gruppo azzurro, quello che gioca da più tempo nel Napoli ed è stato allenato da quattro tecnici. «Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti: chi è il più bravo? Tutti sono ottimi allenatori. Poi con Spalletti stiamo facendo cose eccezionali e possiamo prenderci qualche soddisfazione in più».

Tutti protagonisti nel Napoli di Spalletti, tutti al top anche contro l'Eintracht Francoforte: Kvara ha sbagliato un rigore na ha fornito il quarto assist in Champions League, il primo calciatore del Napoli a riuscirci nella storia. E l'attaccante goergiano è il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa Champions League realizzando due reti e totalizzando quattro assist.