Eintracht Francoforte-Napoli. De Laurentiis, gioia Champions: «Non è mai facile, che personalità»

Aurelio De Laurentiis sperava nel passaggio del turno in Champions League e il 2-0 del suo Napoli in Germania contro l'Eintracht Francoforte mette le cose in discesa: «Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti!» il tweet del numero uno azzurro che era allo stadio a vedere da vicino la squadra di Spalletti.

