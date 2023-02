Eintracht Francoforte-Napoli, Lozano felice: «La mia miglior partita a Napoli»

«Abbiamo fatto un grande lavoro contro una squadra molto forte» dice un sorridente Hirving Lozano ai microfoni di Sky Sport dopo Eintracht-Napoli. «All'inizio è stata complicata, ma abbiamo disputato una buona partita. Penso sia stata una delle mie migliori prestazioni da quando sono a Napoli. Ma devo ancora lavorare tanto, tantissimo, e dobbiamo farlo tutti insieme per andare avanti in questa direzione».

I quarti sono più vicini? «No, ci sono 90 minuti e più in casa e l'Eintracht è una squadra forte» ha detto Lozano senza rilassare l'ambiente. Ma dopo questa vittoria bella e convincente dove può arrivare il Napoli? «Non lo so, non lo sappiamo. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, partita dopo partita. Questa è una squadra forte con ottimi calciatori all'interno del gruppo».