Eintracht-Napoli, Spalletti guarda il pelo: «Potevamo fare un gol in più»

Voleva scartare il suo regalo di Natale, Luciano Spalletti, e nella fredda notte di Francoforte ci è riuscito. Mezza impresa è fatta: il Napoli salta sull'Eintracht con un 2-0 che significa avere mezzo piede ai Quarti di Champions in vista del ritorno tra un mese. «La prestazione mi soddisfa: abbiamo avuto personalità sin dal primo momento e siamo riusciti a gestire la gara. Non ho nulla da dire alla squadra stasera, abbiamo fatto una grande partita: potevamo fare un gol in più che ci avrebbe fatto comodo, ma va bene anche così. Siamo stati maturi» ha detto il toscano a fine partita.

«Non cambia nulla, però: c'è ancora da giocare il ritorno, a volte basta un episodio per condizionare una partita. La presunzione diventa un nemico» ha continuato Spalletti a Mediaset «Ci dicono sempre che le italiane giocano in difesa, ma forse stasera gli altri hanno giocato all'italiana. Dove possiamo migliorare? C'era il pericolo di lasciar loro il possesso, invece siamo stati bravi ad attaccare sempre il possesso palla e gestire bene la fare di pressing».