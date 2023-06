Napoli, pazza idea Sancho? «Emissari in Inghilterra per seguirlo»

Potrebbe lasciare il Manchester United già questa estate Jadon Sancho, in mezzo a quella rivoluzione che il club inglese è pronto ad attuare per il ritorno in Champions League in grande stile, e secondo quanto riportato da Cbs ci sarebbe anche il Napoli intenzionato a seguire le vicende del calciatore classe 2000.

Gli azzurri, così come Paris Saint Germain e Tottenham, avrebbero anche mandato emissari a seguirlo nelle ultime settimane della stagione in attesa di capire cosa potrà succedere sul mercato.

Sancho ha 23 anni, è arrivato nel 2021 allo United dal Borussia Dortmund per oltre 80 milioni. Un affare simile a quello di Ndombelé al Tottenham qualche anno prima. Il rendimento, però, non è mai stato all'altezza con i Red Devils, poco sfruttato e poco incisivo nelle ultime due stagioni. Potrebbe essere un affare di mercato per tutti ma a frenare le aspettative c'è l'ingaggio: quello dell'inglese è il quarto più alto in Premier League con circa 20 milioni all'anno.