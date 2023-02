Le ultime due trasferte europee del Napoli in Germania sono state vincenti: due successi in Europa League, il 2-0 a Lipsia (reti di Zielinski e Insigne), con Sarri allenatore, del febbraio 2018 che non bastò per ribaltare il ko (1-3) dell'andata e il trionfale 4-1 a Wolfsburg (doppietta di Higuain e reti di Hamsik e Gabbidini) del marzo 2015 che spalancò le porte per le semifinali in cui gli azzurri di Benitez vennero eliminati dal Dnipro. Due vittorie nette, due prestazioni tra le più belle in assoluto fuori casa a livello europeo del Napoli di Aurelio De Laurentiis: gli azzurri tornano stasera dopo cinque anni in Germania nel match contro l'Eintracht Francoforte, formazione già affrontata nella coppa Uefa 1994-1995 e che superò per 1-0 il Napoli di Boskov passando il turno dopo aver vinto già per 1-0 la sfida di andata.

I ricordi più belli delle trasferte europee degli azzurri in Germania sono legati al trionfo in coppa Uefa del 1988-1989: la squadra allenata da Bianchi pareggiò 2-2 contro il Bayern Monaco (dopo il successo per 2-0 al San Paolo) conquistando l'accesso alla finale dove affrontò lo Stoccarda e il match di ritorno che si giocò in Germania si chiuse sul 3-3 dopo il 2-1 del Napoli dell'andata. E quella notte di Stoccarda con la coppa Uefa alzata al cielo dagli azzurri resterà nella storia.

Due le trasferte di Champions League in Germania e due sconfitte per il Napoli: il 2-3 all'Alleanz Arena contro il Bayern Monaco del 2 novembre 2011 e l'1-3 del 26 novembre 2013 contro il Borussia Dortmund. A Monaco gli azzurri di Mazzarri (che riuscirono a superare il turno al secondo posto dietro i tedeschi eliminando il Manchester City e il Villarreal) erano in svantaggio 0-3 (tripletta di Gomez) e riuscirono a rientrare in partita recuperando fino al 2-3 (doppietta del difensore argentino Fernandez) e nel finale sfiorarono addirittura il 3-3. Più netta invece fu la sconfitta del Napoli di Benitez contro il Borussia Dormund (che poi venne eliminato per la peggiore differenze reti dai tedeschi e dall'Arsenal) allenato da Klopp: i tedeschi andarono avanti sul 2-0, poi segnò Lorenzo Insigne e Aubameyang chiuse definitivamente i conti a favore dei tedeschi in un match in cui Reina fu determinante con numerose parate. Altri tre precedenti nelle coppe europee in Germania, il pesantissimo ko per 1-5 contro il Werder Brema del 6 dicembre 1989, il pareggio con il Lokomotiv Lipsia (1-1) nell'edizione di coppa Uefa vinta nel 1989 e la sconfitta del 3 novembre 1982 (0-2) contro il Kaisersalutern.