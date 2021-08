Emerson, è feeling con Spalletti: «Napoli? Non so, ma voglio giocare»

«Ho voglia di giocare, di stare in campo, farò di tutto per giocarmi le carte». Queste le parole di Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano che ha appena vinto tutto in Europa tra club e nazionale. «Ho due anni di contratto con il Chelsea, è un grande club, ho già dimostrato di potermela giocare qui. Vorrei tornare ad essere importante per la squadra come è già accaduto. Non mi interessa il ruolo, sono sempre stato a disposizione dell’allenatore, ma l’anno scorso ho avuto poco spazio e non ho potuto scegliere».

Il mercato, dunque, al centro delle sue attenzioni. «Quest’anno non sarà così, sceglierò l’opzione migliore per la mia carriera. Non so se resterò al Chelsea, se andrò al Napoli o in qualche altra squadra, ho ancora un po’ di tempo per decidere la situazione migliore» ha detto a ESPN. «A 27 anni credo di essere arrivato a un punto di maturazione importante e le vittorie ottenute mi hanno dato la giusta esperienza per stare ad alti livelli. Spalletti? Abbiamo feeling, mi ha lanciato in un grande club come la Roma puntando su di me. Gli sono grato».