Napoli, ultimo giorno di stop: da domani al lavoro per il Venezia

Ultimo giorno di riposo estivo per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra è rientrata in città sabato sera dopo l'amichevole contro il Pescara e i dieci giorni di lavoro a Castel di Sangro e ha già goduto di una domenica di festa dopo le fatiche abruzzesi.

Festa che si protrarrà anche per oggi: Spalletti ha concesso altre 24 ore di riposo a tutto il gruppo azzurro, chiamato però agli ordini per domani, quando la squadra si ritroverà a Castel Volturno. Da preparare c'è l'esordio in campionato: domenica prossima gli azzurri saranno di scena allo Stadio Maradona contro il Venezia per la prima gara della nuova stagione.