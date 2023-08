Frosinone-Napoli, Zerbin osservato speciale dei gialloblu

Dopo una stagione da gregario a Napoli, Alessio Zerbin potrebbe tornare in prestito altrove. Il calciatore classe 2000 è nel mirino del Frosinone: il club gialloblu, che affronterà proprio oggi pomeriggio all'esordio in campionato la squadra di Rudi Garcia, chiederà agli azzurri il prestito di Zerbin, che aveva già giocato con il Frosinone in Serie B due stagioni fa.

Nella stagione 2021/22 con i ciociari, Zerbin aveva messo insieme 9 gol e 3 assist nelle 32 gare giocate, una annata da protagonista che gli era valsa poi la conferma un anno fa in azzurro con Luciano Spalletti. Il Frosinone tornerà a chiedere in prestito il calciatore, secondo quanto riportato da Sky Sport, un affare per cui il Napoli deciderà nelle ultime settimane di mercato.