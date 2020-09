LEGGI ANCHE

Prima vittoria dell'anno per Gennaro Gattuso che prova a plasmare il nuovo. «Per giocare a calcio bisogna correre, poi avere qualità. Ma con la qualità e basta non si va da nessuna parte. Sappiamo cheha una marcia in più ma bisogna giocare con i principi giusti e avere equilibrio, sapevo che Victor poteva darci una mano nella seconda parte. È una persona seria che non dimentica i sacrifici e da dove è partito, ha la testa di un quarantenne. In questo momento è più forte di quanto faccia vedere in campo.«Bisogna guardare i piccoli particolari senza regalare nulla agli avversari. Voglio una squadra che sa quello che fa, che sa anche soffrire quando serve» ha continuato a Dazn. «Dobbiamo tornare in Champions, tante si sono rinforzare nonostante un mercato anomalo. Fabian ? Per come si muove in fase di non possesso è uno dei migliori, ma deve crescere nel gioco a due in mediana. Lui può fare tutto. Deve ritrovare la brillantezza persa in nazionale».