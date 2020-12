«Non era facile ieri sera. All'andata abbiamo perso, ma meritavamo di vincere. Al ritorno ci abbiamo pareggiato». Questa l'analisi di Faouzi Ghoulam, il terzino azzurro tornato a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la gara da titolare in Olanda. «L'AZ è una squadra forte, abbiamo fatto il nostro compito. Volevamo vincerla, ma meglio un punto che zero». Ora il campionato: «Che è difficile e strano, quindi i punti contro le piccole sono molto importanti. Dobbiamo avere anche continuità di risultati, dopo due vittorie e un pareggio vogliamo andare avanti. Se vogliamo puntare a qualcosa d'importante dobbiamo essere continui, sia a livello di gioco che di risultato».

Per il terzino azzurro non esiste un problema modulo: «Certo, è importante, ma siamo noi ad andare in campo. 4-2-3-1 e 4-3-3 è la stessa cosa, dipende come interpretiamo la partita» ha continuato Ghoulam. «Abbiamo giocatori fortissimi, che siano Osimhen, Bakayoko, Mertens o Demme. Siamo una grande squadra. Il problema è che non dobbiamo sbagliare, la differenza tra gli anni di Sarri e adesso è che avevamo molto più continuità. Ma parliamo troppo degli anni passati, dobbiamo andare avanti. Gattuso sta proponendo un calcio divertente, molto offensivo. Mentalmente eravamo a pezzi e ci ha fatto tornare bene mentalmente».

