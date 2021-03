Ghoulam ko, il chirurgo rassicura: «Ha 30 anni, tornerà più forte»

Dopo il terzo infortunio serio alle ginocchia in pochi anni, la carriera di Faouzi Ghoulam spaventa i tifosi. «Ma i napoletani possono stare tranquilli. La sua è una classica rottura del crociato con interessamento dei legamenti. In un paio di mesi dovrebbe tornare tutto nella norma. Molto dipenderà poi da come Ghoulam risponderà alla riabilitazione e al percorso di recupero. Nel giro di 4-5 mesi, comunque, tornerà quello di prima» ha assicurato Pierpaolo Mariani, primario di ortopedia di Villa Stuart che nelle scorse ore ha operato Faouzi.

«Non è un infortunio del genere che può mettere a rischio una carriera» ha rassicurato Mariani a Radio Punto Nuovo parlando ai tifosi del Napoli. «Il calciatore è determinato e pieno di volontà, lo conosco bene. Ha 30 anni e non si può certo mettere una pietra tombale sulla sua vita calcistica. Ghoulam lascerà Villa Stuart in un paio di giorni, poi decideremo con il dottor Canonico quale percorso di riabilitazione potrà essere migliore per lui».

Ultimo aggiornamento: 10:12

