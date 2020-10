Attraverso i suoi canali social, direttamente dalla bolla di Castel Volturno, Faouzi Ghoulam è tornato a parlare ai tifosi azzurri: «Napoli è una città bellissima. Si piange due volte: quando arrivi e quando vai via. Ho legato tanto con Mertens, con Lorenzo Insigne, con Koulibaly, ormai giochiamo insieme da tanti anni» ha detto il terzino algerino che ha risposto alle domande dei tifosi via social.

LEGGI ANCHE Napoli, Luperto si presenta a Crotone: «Qui per dimostrare quanto valgo»

«Da sei stagioni sono qui, per un calciatore è tantissimo e ne sono orgoglioso» ha continuato Ghoulam. «Il mio rimpianto? Non credo di averne, penso che si debba vivere sempre senza rimpianti, ogni esperienza può servirti. Il difensore più forte del mondo è Koulibaly, non ho alcun dubbio. Malcuit, invece, è il più simpatico dello spogliatoio, ma anche Manolas non scherza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA