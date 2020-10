«Tante volte confondiamo i moduli con i principi di gioco. Credo che i principi siano più importanti del resto, stasera magari vedremo un Napoli differente ma i principi saranno quelli di sempre». Cristiano Giuntoli commenta il Napoli che scenderà in campo con la Real Sociedad: «Le scelte di Gattuso sono per valutare meglio alcune soluzioni che ha: lo dice spesso, non esistono titolari e riserve, ma solo titolari».

Al centro dei pensieri il rinnovo di Gattuso al Napoli. «Io credo che quando c’è la volontà delle parti di stare insieme problemi non ce ne sono. A breve ci può essere anche una fumata bianca» ammette il ds del Napoli a Sky Sport. «Petagna ha delle caratteristiche precise, ha fatto 30 gol nelle ultime stagioni ma può anche dare tanta mano alla squadra in ogni fase. Il campionato ci può distrarre? Sì, ma abbiamo una rosa ampia e il dovere di fare il massimo in ogni competizione».

