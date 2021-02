Granada, è una notte da sogno: «Abbiamo eliminato una big»

Una sconfitta dolce, dolcissima quella del Granada a Napoli. Un ko che non vale l'eliminazione, anzi gli andalusi si qualificano agli ottavi. «Al momento del sorteggio nessuno se lo sarebbe aspettato, invece ci siamo riusciti» ha detto Diego Martinez in conferenza stampa al termine del match. «Siamo orgogliosi di questo risultato storico per noi e per il club. Siamo riusciti a conservare la nostra mentalità e la nostra compattezza anche dopo il gol subito».

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso non si deprime: «Ma lasciate in pace la squadra»

«La squadra ha tanti valori e soprattutto mentalità. Abbiamo avuto tante difficoltà perdendo Neva, Machis e Gonalons in partita, abbiamo lanciato in campo Soldado che non avrebbe dovuto giocare» ha continuato l'allenatore degli spagnoli. «Non ci siamo disuniti dopo il gol a freddo, abbiamo giocato ad alti livelli. È stata una serata piena di difficoltà ma tutta la squadra ha dato l'anima e io sono orgoglioso di loro. Il Napoli è una big, un solo acquisto ingaggio ha un costo più elevato di tutti i nostri messi insieme. Questo aumenta il valore della nostra impresa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA