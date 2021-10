L'ex Napoli Higuain al bivio: si ritirerà a fine stagione

Tre anni da Re a Napoli, fino al record di gol di sempre in campionato del 2016. Poi il passaggio alla Juve e le avventure poco fortunate tra Torino e il Milan, quindi il passaggio in America e la carriera a un bivio: Gonzalo Higuain ha davvero deciso di smettere? Secondo quanto riportato da The Sun, sì, con l'argentino che aveva già lasciato intendere la sua decisione qualche settimana fa.

In una delle ultime interviste, infatti, l'ex attaccante azzurro aveva dichiarato: «La mia priorità è la famiglia, potrei anche fermarmi un anno». O per sempre. A quanto pare, infatti, il Pipita starebbe pensando di rescindere il contratto con l'InterMiami di David Beckham già a fine stagione (tra qualche settimana), nonostante i 12 mesi che ancora gli restano secondo l'accordo siglato nel settembre 2020 con il club della MLS.