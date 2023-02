Il Napoli incontra Siani: «Vogliamo far felice la città»

«Napoli è una bellissima città per me, non ho mai visto un posto in cui la gente vive così per il calcio come qua» le parole di Khvicha Kvaratskhelia, l'azzurro del Napoli che insieme ai compagni era presente questa sera al The Space di Fuorigrotta per l'anteprima a Napoli del nuovo film di Alessandro Siani, “Tramite amicizia”.

Grande atmosfera per il capitano Di Lorenzo: «l tifo è incredibile. Si respira veramente ogni giorno e ogni domenica la passione che ha la gente verso di noi, la maglia. Noi stiamo facendo e faremo di tutto per rendere i tifosi orgogliosi e felici». Con loro anche Simeone, Gollini e Raspadori: «È nostro dovere cercare di far gioire le persone perchè alla fine il bello del calcio è soprattuto questo. Per noi è una grande passione che cresce ancora di più perchè sono loro i primi a trasmettercela e a farci caricare ancora di più. Noi lavoriamo ogni giorno per far sì che possano gioire il più possibile».