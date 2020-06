LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:47

A due giorni dalla vittoria in Coppa Italia, il Napoli di Gattuso si ritrova al San Paolo per il primo allenamento con sguardo sul campionato. La squadra azzurra, infatti, dopo gli impegni di Coppa incontrerà martedì prossimo il Verona per la ripresa della Serie A.Buone notizie per Gattuso in vista della ripresa. Lobotka, infortunatosi prima della sfida all'Inter in semifinale, ha effettuato la prima parte della seduta svolgendo lavoro differenziato e seconda parte in gruppo.