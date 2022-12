Khvicha Kvaratskhelia è tornato in gruppo, si è allenato e sta bene: Luciano Spalletti alla ripresa della preparazione del Napoli a Castel Volturno ha ritrovato l'attaccante georgiano. Superata la lombalgia che lo costrinse a saltare le ultime tre partite di campionato contro Atalanta, Empoli e Udinese: Khvicha è ripartito con gli allenamenti, potrà intensificarli, insieme ai compagni, di giorno in giorno durante il ritiro ad Antalya e prenderà parte alle due amichevoli in programma mercoledì 7 contro la formazione turca dell'Antalyaspor (18.45 ora italiana) e domenica 11 (16 ore italiana) contro gli inglesi del Crystal Palace. E ha ripreso ad allenarsi con un lavoro personalizzato sul campo Amir Rrahmani, il difensore kosovaro che fu costretto a fermarsi per un infortunio muscolare nella trasferta con la Cremonese saltando poi 9 partite tra campionato e Champions. Una ripresa graduale prima di riprendere interamente il lavoro insieme ai compagni e per poter tornare disponibile alla ripresa del campionato il 4 gennaio contro l'Inter al Meazza.

Due pedine in più molto importanti a gennaio, quando ripartirà la stagione, un mese già intensissimo per gli azzurri con cinque partite di campionato (Inter, Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma e una di coppa Italia, (l'ottavo di finale al Maradona contro la Cremonese). Kvaratskhelia ha fatto la differenza con 8 gol e 10 assist, un impatto straordinario con il campionato italiano e con la Champions League. Rrahmani è stato un punto fermo della difesa in avvio di stagione saltando una sola partita quella contro il Lecce quando rimase in panchina e giocando tutte le altre 11 (otto di campionato e tre di Champions League) da titolare. Anche il suo ritorno, quindi, sarà importantissimo per Spalletti che potrà contare su un difensore centrale in più di grande affidabilità che è cresciuto moltissimo proprio con il suo arrivo sulla panchina azzurra.

Gli azzurri, si allenano stamattina a Castel Volturno e volano oggi pomeriggio in Turchia e torneranno in Italia il 12 dicembre: lavoro atletico, tecnico e tattico. Una full immertion di dieci giorni con allenamenti a porte chiuse e due test amichevoli prima di quello poi in programma il 17 al Maradona contro il Villareal degli ex Reina e Albiol (probabile poi un ulteriore amichevole in Francia contro una squadra di Ligue One). Mancheranno i cinque azzurri con le loro nazionali ai Mondiali in Qatar (Zielinski, Lozano, Kim, Olivera e Anguissa) e del gruppo azzurro in Turchia faranno parte cinque giovani della Primavera. Il Napoli parteciperà al Winter Football Series by Regnum, nello stesso complesso che ospiterà gli azzurri saranno presenti, oltre all'Antalyaspor e al Crystal Palace, anche l'Hull City, altra formazione inglese, e due formazioni turche, il Besiktas di Hamsik e l'Istanbul Basaksehir, di un altro ex azzurro, lo svizzero Inler. Le amichevoli serviranno agli azzurri a ritrovare il ritmo partita in vista poi della partitissima contro l'Inter di Inzaghi. Manca poco più di mese alla ripresa e il Napoli punterà a ripartire subito fortissimo e a riprendere così la marcia nel migliore dei modi.