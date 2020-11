La grande paura sembra essere superata, ma per Victor Osimhen i prossimi saranno giorni impegnativi. Il calciatore del Napoli si è mostrato oggi nel ritiro della Nigeria con una vistosa fasciatura per tenere bloccato il braccio destro, l'arto ancora dolorante dopo l'infortunio di ieri sera nella gara della sua nazionale contro la Sierra Leone. Come riportato da Sky Sport, l'azzurro potrebbe anche tornare a Napoli nei prossimi giorni, ma per ora resta al fianco della sua nazionale in attesa di capire i tempi di recupero.

