LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lorenzo è fiducioso, spero e penso che aci sarà, nonostante avverta ancora un po’ di dolore».fa il punto sulle condizioni del suo assistito Lorenzo Insigne , il capitano azzurro che vuole esserci al Camp Nou sabato sera. «Sentendo dolore forte, Insigne temeva potesse esserci un infortunio più grave, ma adesso è molto più ottimista. Si aspetta l’ok dei medici, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno ed una decisione credo verrà presa l’ultimo giorno utile».è una gara importante, può salvare una stagione non bellissima, ma non deve essere vista come la partita della vita» ha continuato. «Il Barça è una grandissima squadra, ma può succedere qualsiasi cosa. Non carichiamo troppo questa partita, però, diamogli il valore che merita. Il Napoli non ha nulla da perdere e per questo credo avrà la testa giusta, sono ottimista. Non c'è fretta per il rinnovo di, ne parleremo con calma a fine stagione».