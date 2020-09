LEGGI ANCHE

L'infortunio lo terrà fuori per un po', ma Lorenzo Insigne è pronto a scendere in campo contro il Benevento per poter sfidare il fratellonel derby di famiglia. «L’ho sentito pochi minuti fa. Gli ho chiesto come stesse, ha detto che ha un po’ di fastidio. Mi ha fatto una battuta: “Tornerò contro di voi”. E gli ho risposto: “Per forza?!”» ha detto con una battuta l'attaccante del. «È un’emozione giocare contro di lui. Entrambi siamo riusciti a portare a casa tre punti in questo weekend, un giocatore come Lorenzo sa come far passare questo brutto periodo»., nel frattempo, festeggiano la prima vittoria in rimonta sul campo della Sampdoria. «Non abbiamo fatto ancora nulla, la montagna da scalare è alta» ha continuatoa Radio Punto Nuovo. «Dopo il 2-0 non avevamo paura di niente, abbiamo fatto noi la partita, ero sereno. Questa società crede in me e con essa anche Inzaghi , io sono sempre a disposizione: se faccio quel che devo fare e lo faccio al meglio, trovo sempre spazio. Mi hanno affiancato un giocatore di qualità e di esperienza come Iago Falque, ma dirò la mia sempre. Dimostrerò a tutti che io devo giocare».