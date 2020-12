«Domani sarà una partita difficile, ma cercheremo di fare il risultato a tutti i costi». Lorenzo Insigne e il Napoli pronti alla trasferta olandese contro l'AZ Alkmaar in quello che sarà il penultimo turno del Girone F di Europa League. Una gara importante che potrebbe già decidere i destini azzurri in Europa in caso di vittoria all'AFAS Stadion.

«All’andata abbiamo fatto bene ma non siamo stati bravi a concretizzare le azioni create» ha continuato Insigne in conferenza stampa. «Siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Le gare in Europa non sono mai facili, dobbiamo dare tutto perché l’Europa League è un nostro obiettivo. Maradona? Diego ha fatto cose incredibili, ha portato Napoli sul tetto d’Europa e non lo dimenticheremo mai».

