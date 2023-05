Insigne risponde alle critiche: promosso capitano anche a Toronto e guida alla vittoria con due assist

Lorenzo Insigne zittisce tutti, persino le critiche: l'ex capitano del Napoli si prende il Toronto sulle spalle e trascina i compagni alla vittoria, la prima in campo dopo quasi un mese dall'ultima volta. Dopo le ultime ore burrascose - che hanno visto nell'occhio del ciclone anche il compagno e connazionale Bernardeschi - una grande risposta per il napoletano, protagonista del match e votato Mvp al termine dei 90'.

Toronto torna alla vittoria contro il D.C. United allenato dall'ex stella dello United Wayne Rooney, una vittoria segnata dal doppio assist di Insigne che viene anche promosso dall'allenatore Bradley a capitano con tanto di fascia sul braccio come accadeva anche a Napoli. «È stata una settimana difficile, questa vittoria è importantissima» ha detto Insigne, che ha ricacciato indietro le critiche: «Sono qui per lavorare duro con la squadra. Io sono felice a Toronto, la mia famiglia è felice a Toronto. E con l'allenatore non ci sono problemi. La verità è solo questa» ha spiegato in conferenza dopo la gara.