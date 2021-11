Insigne, il Toronto pazzo di Lorenzo: e ADL gli offre «solo» 3,5 milioni

Non si tratta d'America, ma di Canada. Non troppo distante. Toronto la nuova casa di Lorenzo Insigne? Secondo Sky Sport, il club canadese del Toronto FC sta facendo di tutto per convincere il capitano napoletano a trasferirsi dall'altra parte dell'oceano, magari per giocare qualche anno ancora in MLS. La squadra che negli anni scorsi ha avuto anche tra le fila Sebastian Giovinco, potrebbe essere la destinazione "americana" paventata già da diverse settimane per l'azzurro.

Secondo quanto riportato da Sky, nelle scorse settimane i dirigenti canadesi sono anche stati a Napoli per incontrare da vicino l'agente del capitano azzurro. Nel frattempo, la trattativa con Aurelio de Laurentiis non decolla: il club ha offerto circa 3,5 milioni per il rinnovo a Insigne - una cifra più bassa rispetto a quella oggi percepita - che con i bonus potrebbe arrivare a 5 milioni netti a stagione. Offerta che non ha convinto il calciatore.