Una sconfitta brutta e immeritata per il Napoli di Gattuso. «A Massa ho detto che prima ha fatto i complimenti a Insigne e poi lo ha mandato fuori» ha subito detto l'allenatore del Napoli. «Solo in Italia succedono queste cose: il capitano non può più parlare? L'arbitro è stato permaloso, ci stiamo giocando tanto in campo e un vaffanculo può scappare anche a Insigne».

«È stata una partita tattica, l'Inter ha caratteristiche ben precise e quando era chiusa in area ci ha fatto l'azione del rigore» ha continuato Gattuso a Sky Sport. «Abbiamo costruito facendo qualcosa di buono, meritavamo più noi che loro. Ma i gol bisogna farli, ora pensiamo alla Lazio, ci resta solo la prestazione. Non avremmo segnato nemmeno con le mani stasera». Da valutare anche la situazione di Dries Mertens, uscito anzitempo per un problema alla caviglia: «Si è preso una distorsione» ha commentato brevemente Rino.

Ultimo aggiornamento: 23:29

