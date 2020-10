LEGGI ANCHE

Non c'è nessun giocatore delnei convocati diper le gare di ottobre della nazionale italiana contro Moldova, Polonia e Olanda. La mancanza di, infortunato, era annunciata, ma a sorpresa anche Alex Meret sono stati lasciati a casa dal ct della nazionale azzurra per questa tornata di convocazioni.La scelta, in realtà, è stata concordata dale dalla nazionale dopo gli ultimi casi di covid che hanno interessato il club azzurro, prima con la positività dei tesserati delal San Paolo e poi con quella di Piotr Zielinski , annunciata oggi. Nelle prossime ore gli azzurri saranno sottoposti a ulteriori controlli per evitare ogni sorta di problema.